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Futsal Kuraları Çekildi

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Eğitim Bir Sen Yozgat Şubesi arasında imzalanan Spor etkinlikleri protokolü kapsamında bu gün başlayacak olan kurumlar arası futsal turnuvasının kura çekimi yapıldı.

Futsal Kuraları Çekildi

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Eğitim Bir Sen Yozgat Şubesi arasında imzalanan Spor etkinlikleri protokolü kapsamında bu gün başlayacak olan kurumlar arası futsal turnuvasının kura çekimi yapıldı.

15 Mart 2018 Perşembe 07:00
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Futsal Kuraları Çekildi

Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü salonunda gerçekleştirilen kura çekimine, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güreşer, Memur Sen ve Eğitim Bir Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli ile turnuvaya katılan takımların temsilcileri katıldı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güreşer geçtiğimiz günlerde Eğitim Bir Sen ile protokol imzaladıklarını ve bu protokol kapsamında da futsal turnuvasının startını verdiklerini söyledi. Eğitim Bir Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli yapılan protokol ile ilk etkinlikleri olan futsal turnuvasının karalarını çektiklerini dile getirdi. Protokol kapsamında daha bir çok turnuva düzenleyeceklerinin altını çizen Şerefli, ‘’Turnuvalarımız sadece Futsal ile sınırlı kalmayacak. İlerleyen günlerde, voleybol, basketbol gibi diğer branşlarda da turnuvalar düzenleyeceğiz’’ dedi. 
Konuşmaların ardından yapılan kura çekiminde turnuvaya katılacak olan 20 takımın grupları ve oynayacakları ilk müsabakalar belli oldu. 4 grup halinde gerçekleştirilecek olan turnuva bugün başlayacak ve 18 Nisan tarihinde oynanacak olan final müsabakası ile tamamlanacak. Kendi gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar çapraz eşleşme ile çeyrek final müsabakalarına yükselecek. 
 

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