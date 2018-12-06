Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
92827
ALTIN
212.626
DOLAR
5.3374
STERLİN
6.8299
EURO
6.0706

Fuarı gezdiler

ÇAYIRALAN Yukarı Yahyasaray ve Şehit Yarbay Yusuf Turgut Ortaokulu 5-6’ıncı sınıflarından 17 öğrenci, Çayıralan Belediyesi katkılarıyla Kayseri Bilim Merkezi gezisine katıldı.

Fuarı gezdiler

ÇAYIRALAN Yukarı Yahyasaray ve Şehit Yarbay Yusuf Turgut Ortaokulu 5-6’ıncı sınıflarından 17 öğrenci, Çayıralan Belediyesi katkılarıyla Kayseri Bilim Merkezi gezisine katıldı.

06 Aralık 2018 Perşembe 07:00
51 Okunma
Fuarı gezdiler

Ayrı gerçekleşen gezide öğrenciler, kalıcı sergi salonunda bulunan onlarca deney düzeneği üzerinde çalışma yaptı. Çeşitli aktivitelere katıldı. Türkiye’nin en büyük planetaryumunda Kozmik Macera adı filmi izleyen Öğrenciler, uzay hakkında bilgi veren bu film sayesinde birçok şeyi eğlenerek öğrendi. 2 saat süren eğitici ve öğretici aktivitelerden sonra hayvanat bahçesine giden öğrenciler, birçok farklı türde hayvanı görerek bilgi edindi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Federasyon toplantısı yapıldı
Federasyon toplantısı yapıldı
DOĞALGAZ SEViNCi
DOĞALGAZ SEViNCi
Döner Sermaye Sistemine tepki
Döner Sermaye Sistemine tepki
Şeker zehir oldu!
Şeker zehir oldu!
Turhan Ailesine Coşkulu Karşılama
Turhan Ailesine Coşkulu Karşılama
OKUYUP-YAZACAKLAR
OKUYUP-YAZACAKLAR

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim