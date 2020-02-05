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Fuarda ilgi odağı oldu

İSTANBUL’da bu yıl 24’üncüsü gerçekleştirilen Emitt Turizm Fuarı etkinliğinde Sarıkaya Kaymakamlığı, Belediye ile birlikte ortak stant açarak ilçe merkezinde bulunan tarihi Roma Hamamı Kalıntılarının tanıtımını yaptı.

Fuarda ilgi odağı oldu

İSTANBUL’da bu yıl 24’üncüsü gerçekleştirilen Emitt Turizm Fuarı etkinliğinde Sarıkaya Kaymakamlığı, Belediye ile birlikte ortak stant açarak ilçe merkezinde bulunan tarihi Roma Hamamı Kalıntılarının tanıtımını yaptı.

05 Şubat 2020 Çarşamba 03:57
Fuarda ilgi odağı oldu

Kaymakam Yasin Özcan, eşi Olcay Solmaz Özan, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel de İstanbul’a giderek, stantta ziyaretçileri bilgilendirdi. Sarıkaya Roma Hamamı Kalıntıları fuarı gezmek için gelenlerin büyük ilgisini çekti. Öte yandan, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı'yı ziyaret eederek, Yozgat’ta bulunan tarihi eserleri ile kültürel varlıklarının korunmasına yönelik taleplerini iletti. Başer, Sarıkaya ilçe merkezindeki tarihi Roma Hamamı kalıntılarının turizme kazandırılmasına yönelik yapılması gereken çalışmalar ile ilgili fikir alışverişinde bulundu. 

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Fuarda Ilgi Odağı Oldu
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