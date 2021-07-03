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Fransa’dan heyet geliyor

Fransa Avrupa Osmanlı Kültür Enstitüsü Derneği yöneticileri yarın Yozgat’ta gelerek, önümüzdeki hafta sonuna kadar çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

03 Temmuz 2021 Cumartesi 00:07
Fransa’dan heyet geliyor

Avrupa Osmanlı Kültür Enstitüsü, yarın Sorgun Termal Otel’e yerleşecek. Pazartesi günü Sorgun Gençlik Derneği ile gelen heyet karşılıklı görüşmelerde bulunacak, çeşitli ziyaretlerde bulunacak. Şeyhzade Kayıhan Osmanoğlu’nun da yer aldığı heyet Kerkenes Harabelerini gezecek. Heyet Salı günü Yozgat Valisi Ziya Polat ile Yozgat Müzesi-Konaklar ve Milli Çamlık Parkı ziyaret edip, Sorgun ilçesinde düzenlenecek semazen gösterisini takip edecek. Çarşamba günü Sorgun Şefkateli Derneği ile Aydıncık Kazankaya’da gezi ve incelemelerde bulunacak heyet, Perşembe günü Cihanşarlı Köyü Muhtarlığı ziyaret ve köy etkinliğine iştirak edecek, Cuma günü Otizmli ve Down Sendromlu Çocuklarla Dutluk Parkındaki programda hazır bulunacak. Heyet Cumartesi günü Yozgat’tan ayrılacak. 

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Fransa’dan Heyet Geliyor
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