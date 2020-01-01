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Formasını hocasına verdi

SÜPER Lig ekiplerinden Kayserispor’un hafta sonu Trabzonspor ile oynadığı lig müsabakasında ilk defa Süper Lig’de forma giyme şansı yakalayan Yozgatlı genç oyuncu Osman Can Çötür formasını altyapı Antrenörü Memiş Keskin’e hediye etti.

Formasını hocasına verdi

SÜPER Lig ekiplerinden Kayserispor’un hafta sonu Trabzonspor ile oynadığı lig müsabakasında ilk defa Süper Lig’de forma giyme şansı yakalayan Yozgatlı genç oyuncu Osman Can Çötür formasını altyapı Antrenörü Memiş Keskin’e hediye etti.

01 Ocak 2020 Çarşamba 04:04
Formasını hocasına verdi

Sorgun Gençlikspor takımının altyapısında forma giydikten sonra gösterdiği performans ile A takım kadrosunda yer alan Osman Can Çötür, bu sene Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’a transfer olmuştu. Kayserispor formasını ilk defa Ziraat Türkiye Kupasında müsabakasında Manisaspor’a karşı forma giyen başarılı defans oyuncu hafta sonu takımının Trabzonspor ile oynadığı müsabakada da ilk defa Süper Lig’de forma giye şansı yakaladı. Trabzonspor karşısında 90 dakika sahadan kalan 18 yaşındaki Osman Can Çötür, bu müsabakada giydiği formasını altyapı Antrenörü Memiş Keskin’e hediye etti. 

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Formasını Hocasına Verdi
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