Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 22°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
89571
ALTIN
194.683
DOLAR
4.8336
STERLİN
6.4102
EURO
5.6468

Fonksiyonu değişiyor

YOZGAT'ta, 1825 yılında yapılan, halk arasında ‘yanan Hamam’ olarak bilinen, tarihi 'Başçavuş Çifte Hamamı' restore çalışmalarına yönelik hazırlanan proje kapsamında fonksiyon değişikliği yapılacağı belirtildi.

Fonksiyonu değişiyor

YOZGAT'ta, 1825 yılında yapılan, halk arasında ‘yanan Hamam’ olarak bilinen, tarihi 'Başçavuş Çifte Hamamı' restore çalışmalarına yönelik hazırlanan proje kapsamında fonksiyon değişikliği yapılacağı belirtildi.

13 Temmuz 2018 Cuma 07:00
63 Okunma
Fonksiyonu değişiyor

Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca Başçavuş Çifte Hamamı projesiyle yakından ilgilendiklerini belirterek “Yeniden hamam olarak kullanılması mümkün değil. O yüzden fonksiyon değişikliğine gideceğiz” dedi.
Gazetemizde önceki gün gündeme getirilen haberin ardından, İl Koordinasyon Kurulu toplantısında proje hakkında bilgilendirme yapıldı. Başçavuş Çifte Hamamı projesiyle ilgili bilgi veren Cemal Karaca, hamamın projesinin hazır olduğunu, Yozgat Belediyesi ekiplerinin de iç temizlik çalışmasını tamamladığını ifade ederek “Buradaki sorunumuz hamam maalesef tekrar hamam olarak hizmet veremeyecek durumdadır. O durumda çökme ve yıkılma riski vardır. Projede yapacağımız fonksiyon değişikliğiyle burayı restoran veya başka bir fonksiyonla kullanılabilir hale getireceğiz. Hamam olarak kullanılabilmesi için komple yıkılıp yapılması gerekir” şeklinde konuştu.
Projede alt yapı çalışmalarının da tamamlandığını dile getiren Cemal Karaca, “Kısa sürede restorasyonuna başlayacağız. Yozgat Belediyesi ile koordineli bir şekilde bu projeyi de tamamlayarak hizmete sunacağız” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ve Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu da hamam projesinin önemine dikkat çekerek, şehir içinde viran kalan yapıyla ilgili projenin bir an evvel başlaması gerektiğine vurgu yaptılar.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
ADAPTE OLUN!
ADAPTE OLUN!
BARAJLAR KURUDU
BARAJLAR KURUDU
Destekleme Eğitimi
Destekleme Eğitimi
Anı Defteri oluşturuldu
Anı Defteri oluşturuldu
Hain geceyi hatırlattı
Hain geceyi hatırlattı
15 Temmuz’a özel
15 Temmuz’a özel

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim