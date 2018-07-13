Fonksiyonu değişiyor

Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca Başçavuş Çifte Hamamı projesiyle yakından ilgilendiklerini belirterek “Yeniden hamam olarak kullanılması mümkün değil. O yüzden fonksiyon değişikliğine gideceğiz” dedi.

Gazetemizde önceki gün gündeme getirilen haberin ardından, İl Koordinasyon Kurulu toplantısında proje hakkında bilgilendirme yapıldı. Başçavuş Çifte Hamamı projesiyle ilgili bilgi veren Cemal Karaca, hamamın projesinin hazır olduğunu, Yozgat Belediyesi ekiplerinin de iç temizlik çalışmasını tamamladığını ifade ederek “Buradaki sorunumuz hamam maalesef tekrar hamam olarak hizmet veremeyecek durumdadır. O durumda çökme ve yıkılma riski vardır. Projede yapacağımız fonksiyon değişikliğiyle burayı restoran veya başka bir fonksiyonla kullanılabilir hale getireceğiz. Hamam olarak kullanılabilmesi için komple yıkılıp yapılması gerekir” şeklinde konuştu.

Projede alt yapı çalışmalarının da tamamlandığını dile getiren Cemal Karaca, “Kısa sürede restorasyonuna başlayacağız. Yozgat Belediyesi ile koordineli bir şekilde bu projeyi de tamamlayarak hizmete sunacağız” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ve Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu da hamam projesinin önemine dikkat çekerek, şehir içinde viran kalan yapıyla ilgili projenin bir an evvel başlaması gerektiğine vurgu yaptılar.

