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Fiyatlar artıyor

YOZGAT, Kayseri, Sivas bölgesinde 2021 Şubat ayında Tüketici Fiyatları Endeksi'nde bir önceki aya göre yüzde 1,01 artış gerçekleşti.

04 Mart 2021 Perşembe 00:45
Fiyatlar artıyor

 TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde 2021 şubat ayında Tüketici Fiyatları Endeksi'nde bir önceki aya göre yüzde 1,01, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,91 ve 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 12,81 artış yaşandı. Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde ana harcama grupları itibarıyla 2021 Şubat ayında endekste yer alan gruplardan en fazla artış yüzde 3,03 ile gıda ve alkolsüz içecekler olurken, bunu yüzde 2,34 ile sağlık, yüzde 1,2 ile lokanta ve oteller ve yüzde 0,9 ile mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri takip etti. En çok düşüş ise yüzde 2,65 ile çeşitli mal ve hizmetlerde gerçekleşti. 3 şehirde 2021 Şubat ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok artan seçilmiş maddeler değişim oranıyla yüzde 34,93 ile dolmalık biber ilk sırada yer aldı. Bunu, yüzde 25,41 ile limon ve yüzde 22,22 ile kabak takip etti. En çok düşüş gösteren seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte sırasıyla yüzde 11,67 ile karnabahar ve yüzde 9,66 ile erkek mont oldu.

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Fiyatlar Artıyor
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