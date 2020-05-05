Fiyatlar açıklandı…

TÜRKİYE’nin en fazla hububat ve baklagil üretiminin yapıldığı Yozgat’ta çiftçinin beklediği 2020 yılı buğday, arpa ve bakliyat taban fiyatları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. 2020 yılı hububat ve bakliyat alım ve destek fiyatları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hububat alım fiyatlarının bu yıl hasattan önce açıklanacağını belirtmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, buğday, arpa ve bakliyat taban alım fiyatı ile destek primlerini açıkladı. Buna göre, sert ekmeklik buğday taban alım fiyatı ton başına bin 350 liradan bin 650 liraya çıkarıldı. Arpa için taban alım fiyatı ise ton başına bin 100 liradan bin 275 liraya yükseltildi. Hububatta ton başına prim ve destek ödemesi ise 230 lira olarak belirlendi. Ton başına bakliyat alım fiyatları da kırmızı mercimekte 3 bin 500 lira, yeşil mercimekte 3 bin 200 lira, nohutta ise 3 bin 350 lira olarak belirlendi. Bakliyattaki prim ve destek ödemesi de ton başına 800 lira olarak açıklandı.