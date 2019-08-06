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Fiyat artışı devam ediyor

TÜRKİYE İstatistik Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, ülkemizde TÜFE'de 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,36, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,44, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,65 artış oldu. 12 aylık ortalamalara göre ise artış yüzde 19,91 olarak yansıdı.

Fiyat artışı devam ediyor

TÜRKİYE İstatistik Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, ülkemizde TÜFE'de 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,36, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,44, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,65 artış oldu. 12 aylık ortalamalara göre ise artış yüzde 19,91 olarak yansıdı.

06 Ağustos 2019 Salı 08:21
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Fiyat artışı devam ediyor

Yozgat, Kayseri, Sivas bölgesinde 2019 Temmuz ayında Tüketici Fiyatları Endeksi'nde bir önceki aya göre yüzde 1,16 artış oldu.  Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Temmuz ayında endekste yer alan gruplardan, ev eşyasında yüzde 4,24 oldu. Konutta yüzde 3,10, eğlence ve kültürde yüzde 1,60 ve lokanta ve otellerde yüzde 1,42 artış gerçekleşti. Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 3,20 ile giyim ve ayakkabı oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Temmuz ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 1,11 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Yıllık en fazla artış yüzde 26,93 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda gerçekleşti. TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası yüzde 25,41, lokanta ve oteller yüzde 19,85, alkollü içecekler ve tütün yüzde 19,23 ve gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 18,21 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu. Ülkemizde 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok artan seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte sırasıyla yüzde 29,18 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 15 ile elektrik ücreti oldu. Bunu, yüzde 12,74 ile genç odası takımı, yüzde 12,43 ile yemek odası takımı takip etti. En çok düşüş gösteren seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte sırasıyla yüzde 27,91 ile karpuz ve yüzde 25,87 ile patlıcan oldu. Yozgat, Kayseri, Sivas bölgesinde 2019 Temmuz ayında Tüketici Fiyatları Endeksi'nde bir önceki aya göre yüzde 1,16 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6,69 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,15 artış, 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 20,71 artış gerçekleşti. Yozgat, Kayseri, Sivas bölgesinde ana harcama grupları itibariyle 2019 Temmuz ayında endekste yer alan gruplardan en fazla artış gösteren grup yüzde 5,2 ile mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri oldu. Bunu yüzde 3,1 ile ulaştırma, yüzde 2,66 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar, yüzde 1,77 ile lokanta ve oteller takip etti. En çok düşüş olan grup ise yüzde 4,7 ile giyim ve ayakkabı oldu. Bölgede, 2019 Temmuz ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok artan seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte yüzde 15,23 ile genç odası takımı ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 15 ile elektrik ücreti, yüzde 13,23 ile bira takip etti. En çok düşüş gösteren seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte sırasıyla yüzde 22,49 ile patlıcan, yüzde 20,49 ile salatalık oldu.

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Fiyat Artışı Devam Ediyor
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