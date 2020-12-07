Fırsat değerlendirildi

Sarıkaya Belediyesi, tüm ekiplerini sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek, çalışma alanlarına yönlendirdi. Ekipler, ilçedeki cadde ve sokakları temizledi, yüksekokul yolunda ağaçlandırma faaliyetlerinde bulundu.
07 Aralık 2020 Pazartesi 00:17
COVİT19 nedeniyle yurt genelinde uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlaması ile boşalan cadde ve sokaklarda belediyeler çalışmalar yaparak, fırsatı değerlendirmeye çalıştı.
Sarıkaya Belediyesi, tüm ekiplerini sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek, çalışma alanlarına yönlendirdi. Ekipler, ilçedeki cadde ve sokakları temizledi, yüksekokul yolunda ağaçlandırma faaliyetlerinde bulundu.