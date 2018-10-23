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FIRSAT BU FIRSAT!

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat’ın refah seviyesine ulaşması, gelişip, kalkınması noktasında, bulunduğu tüm makamlarda emeğini, gayretini esirgemedi. Bugün geldiği noktada Yozgat’ın daha iyi bir yerlere gelebileceğinin altını çizen Oktay, Yozgat için büyük bir fırsat. Bu fırsatı Yozgatlı olarak çok iyi değerlendirmek durumundayız.

FIRSAT BU FIRSAT!

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat’ın refah seviyesine ulaşması, gelişip, kalkınması noktasında, bulunduğu tüm makamlarda emeğini, gayretini esirgemedi. Bugün geldiği noktada Yozgat’ın daha iyi bir yerlere gelebileceğinin altını çizen Oktay, Yozgat için büyük bir fırsat. Bu fırsatı Yozgatlı olarak çok iyi değerlendirmek durumundayız.

23 Ekim 2018 Salı 07:00
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FIRSAT BU FIRSAT!

YOZGAT, 12 Eylül 1980 sonrasında kurulan hemen hemen her hükümette söz sahibi oldu. Kısır çekişmelerin, bireysel taleplerin, kırgınlıkların, küskünlüklerin, siyasi hesaplaşmaların öne çıkarılması, Yozgat’ın bugünlere gelmesinde önemli rol oynadı. Bakanlık koltuğunda veya üst düzey bürokrasi de görev alan isimler, bilebildikleri, bir şekilde kendilerine ulaştırılan sorunları çözmeye, çözüm bulmaya çalıştı. Bugün Yozgat’ın dört bir yanında sulama amaçlı tesis edilen göletler tarıma hayat veriyor. Şeker Fabrikaları üretimlerini sürdürüyor. Öğrenci yurtları, üniversite, eğitim ve sağlık tesisleri, devam eden diğer yatırımlar, Diyanet ve Yargı eğitim merkezleri, bunlardan sadece bazıları. Bununla birlik Yozgat’tan göç olgusu da bizim gerçeğimiz. Tarımsal üretimde geri kalmışlığımız, bir çok alanda hedeften çok uzaklarda kalışımız da Yozgat’ın gerçekleridir.
BUNU KIRMAK ELİMİZDE
Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat ziyaretinde bulunduğu temaslarda, yaptığı konuşmalarda örnekler verdi. ‘Çorum, Kırşehir, Sivas bunu başardı, Yozgat’ın da başaramaması için önündeki tek engel, herkesin elini taşın altına koymaktan çekinmesidir’ şeklinde ifade eden Oktay, Yozgat’ın kalkınması, gelişmesi, sosyal ve ekonomik yönden gelişmesi için tüm Yozgatlıları taşın altına elini sokmalarını istedi. Gazetemizin eski Yazıişleri Müdürlerinden ve köşe yazarı hemşerimiz Saygı Öztürk de, köşe yazısında bu konuya değinerek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın, Yozgat'ta, il yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelip, görüş alışverişinde bulunduğunu vurguladı. Oktay’ın ‘Yozgat'ın kalkındırılması için neler yapılması gerektiği üzerinde durdu. İşsizlik nedeniyle Yozgat, sürekli göç veren illerimizden biri. Bazı yerel yöneticilerin çabaları, Yozgat'ı kalkındırmaya yetmiyor’ ifadelerini kullandığının altını çizdi.
Yozgat’ın ve Yozgat insanının beklentisi çok büyük değil aslında. Bu topraklardan yetişmiş, bir makam sahibi olmuş, hatta hemşerimiz Fuat Oktay gibi Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı makamına getirilmiş isimler, Yozgat’ın bu kabullenmiş tavrına son vermesini istiyor. Oktay, Yozgat’ın kendisine iletilen sorunlarını kısa sürede çözmeye özen gösteriyor. Örnek mi? Çekerek Belediyesi’nin hazırladığı spor amaçlı tesislerine gerekli ödenekler çıktı, çalışmalar devam ediyor. E-88 Karayolunda devam eden çalışmaların birden bire hızlanmasında da aynı iradenin payı kaçınılmaz. O halde elimize geçen bu fırsatı, bireysel değil, toplumsal olarak değerlendirelim. Hemşerimize, hemşerilerimize sonuna kadar sahip çıkalım, çıkmalıyız.

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