Firma yöneticileri bilgilendirildi

ORAN Yozgat Yatırım Destek Ofisi binasındaki toplantıda genel bir değerlendirme yapıldı, buna müteakiben firmalara özel olarak tasarlanmış katalog ve kartvizitler dağıtıldı. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile gerçekleştirilen toplantının değerlendirilmesi, firmaların tanıtılması, kısaca yaptıkları işlerin anlatılması, bu toplantıya kadar geçen süreçte yapılanların değerlendirilmesi, amaçlar ve hedeflere değinildi. Toplantıya 35 firma temsilcisi iştirak etti.