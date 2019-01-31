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Firma yöneticileri bilgilendirildi

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası,  Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ile birlikte, Tedarik Zinciri Projesi’nde yer alan firmaların temsilcilerini bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Firma yöneticileri bilgilendirildi

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası,  Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ile birlikte, Tedarik Zinciri Projesi’nde yer alan firmaların temsilcilerini bilgilendirme toplantısı yapıldı.

31 Ocak 2019 Perşembe 07:00
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Firma yöneticileri bilgilendirildi

ORAN Yozgat Yatırım Destek Ofisi binasındaki toplantıda genel bir değerlendirme yapıldı, buna müteakiben firmalara özel olarak tasarlanmış katalog ve kartvizitler dağıtıldı. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile gerçekleştirilen toplantının değerlendirilmesi, firmaların tanıtılması, kısaca yaptıkları işlerin anlatılması, bu toplantıya kadar geçen süreçte yapılanların değerlendirilmesi, amaçlar ve hedeflere değinildi. Toplantıya 35 firma temsilcisi iştirak etti. 

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