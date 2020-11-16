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Fidanlar yeşeriyor

Sarıkaya ilçesinde işadamı Abdullah Karataş, başlattığı yeşil örtü çalışmalarına bir yenisini 5 bin fidanının toprakla buluşturulmasını sağlayarak devam etti.

16 Kasım 2020 Pazartesi 00:48
Fidanlar yeşeriyor

SARIKAYA İlçesinde işadamı Abdullah Karataş, her yıl olduğu gibi bu yıl da 5 bin fidanın toprakla buluşturulmasını sağladı. Kaymakam Selami Işık önderliğinde gerçekleşen, Karayakup Beldesi ağaçlandırma bölgesinde 100 dekar alan üzerine işadamı Abdullah Karataş’ın destekleriyle 5 bin çam fidanı toprakla buluştu.  Kaymakam Selami Işık, her yıl 11 Kasım gününün ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ olarak kutlanacağını duyurması ile beraber Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokuluna ait alanda yüzlerce fidan toprakla buluşturulduğunu hatırlattı. Kaymakam Işık, ‘’Bugünde burada işadamı Abdullah Karataş’ın İlçemiz Karayakup belediyesi sınırları içerinde yer alan alana 5 bin çam fidanını toprakla buluştura caz. Sarıkaya’da böyle bir esnafın kendi imkânlarıyla aldığı çamları ilçemizi yeşile büründürmek için çaba sarf etmesi bizleri de duygulandırdığı gibi hepimize de örnek oluyor. Bizim bundan sonraki desteğimiz inşallah bu çamları yaşatmak bakımını yaparak her gün sulamasını gerçekleştirmek olacak bu vesileyle işadamı Abdullah Karataş'a yapmış olduğu bu hayırlı iş için teşekkür ederek tebrik ediyorum” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Fidanlar Yeşeriyor
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