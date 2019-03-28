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Fidanlar toprakla buluşturuldu

SARAYKENT İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü ile birlikte ‘Sağlığınız, Mutluluğunuz, Huzurunuz Ormanlarla Daim Olsun’ sloganı ile etkinlikler düzenledi, fidanların toprakla buluşturulmasını sağladı.

Fidanlar toprakla buluşturuldu

SARAYKENT İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü ile birlikte ‘Sağlığınız, Mutluluğunuz, Huzurunuz Ormanlarla Daim Olsun’ sloganı ile etkinlikler düzenledi, fidanların toprakla buluşturulmasını sağladı.

28 Mart 2019 Perşembe 00:00
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Fidanlar toprakla buluşturuldu

Ozan Beldesi Şehit Necati Binekçi İlk ve Ortaokulu bahçesinde toplam 100 karaçam fidanı dikildi. Saraykent Şehit Beytullah Yeşilay İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yönelik çevre bilinci oluşturabilmek ve ormanların önemini anlatmak üzere tiyatro etkinliği yapıldı. Sergilenen tiyatro etkinliğine toplam 200 öğrencinin katılımı sağlandı. Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan, Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü ile ortaklaşa olarak yapılan faaliyetlerden memnuniyetini dile getirdi. Ceylan, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin içerisinde yapılan bu tür etkinliklerin akademik bilgilerin daha kalıcı hale gelmesini sağlarken, aynı zamanda da doğayı ve çevresini seven, saygı duyan bireylerin yetişmesine de büyük katkı sağladığını söyledi. Ceylan, ‘’İçerisinde vicdan, merhamet ve hoşgörü olmayan hiçbir bilimsel bilginin insanlar nezdinde bir önemi şüphesiz bulunmamaktadır. Öğrencilerimizin bu bağlamda etkin olarak katıldıkları bu tür faaliyetler onların gelecek zamanlarda duyarlı birer birey olmalarına vesile olacaktır. Böyle bir faaliyette emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyor bu tür faaliyetlerin ilçemizde daha da yaygınlaşmasını temenni ediyorum’’ dedi.

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