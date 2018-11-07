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FiDANLAR TOPRAKLA BULUŞTU

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, ayağının tozu ile fidan dikim törenine katıldı.

FiDANLAR TOPRAKLA BULUŞTU

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, ayağının tozu ile fidan dikim törenine katıldı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 06:01
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FiDANLAR TOPRAKLA BULUŞTU

Fidan dikmek için bekleyen öğrenciler, Vali Çakır'ın etrafını sarıp, 'siz valimisiniz?' sorularını yöneltti. Vali Çakır, 'evet yeni valiniz benim. Birlikte fidanları toprakla buluşturacağız, sizler gibi onlarda büyüyecek, ülkemize faydalı olacaklar' karşılığını verdi, çocuklarla yakından ilgilendi. Fidanlar, 'Fidanlar, fidanlarla büyüyor' projesi kapsamında ilk ve ortaokul öğrencileriyle birlikte, il yöneticileri, Yozgat Bozok Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi yakınındaki bölgede dikim yaptılar. Yozgat Valisi Kadir Çakır, Türkiye genelinde fidan dikiminin eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğini söyledi. Vali Çakır, ''Ülkemizde ilk ve ortaokulda okuyan 10 milyon öğrencimiz var. Bu sayı Avrupa’daki bir çok ülkeden daha fazla bir sayı. Çok genç ve dinamik bir nüfusumuz var. Bir ülkenin en büyük zenginliği bu olsa gerek. Bu geçlerimize Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Köy İşleri Bakanlığı birlikte bir protokol yaparak fidanlarla çocukları tanıştırmak, buluşturmak istedi'' dedi. 
Yozgat Valisi Kadir Çakır, bu kapsamda Yozgat’ta 42 bin ilk ve ortaokulda okuyan öğrencinin bulunduğunu hatırlatarak, ''Bugün il genelinde bin 500 öğrencimiz fidanla buluştu. Bin 500 ile başladık, 42 bine tamamlayacağız bunu. Güzel bir hava var. Çocuklarımızın hepsi mutlu. Ağaçlarımızın hepsi tutar, yeni yeni imkanlar oluşur'' diye konuştu.

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FiDANLAR TOPRAKLA BULUŞTU
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