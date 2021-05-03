FiDAN DiKiP, VEDA ETTiLER

SORGUN Gençlik Derneği (SORGED) tarafından hazırlanan proje kapsamında Portekiz’den gelen iki gönüllü genç, verdikleri İngilizce eğitim kursları ile çeşitli etkinliklerin ardından fidan dikimi ile veda edip, ülkelerine döndü. Avrupa Dayanışma Programı kapsamında Portekiz'den Sorguna gönüllülük faaliyetlerinde bulunmak üzere gelen Ana Rita Marques ve Francisca Vieira Pinto tarafından, ilçede çeşitli etkinlikler düzenlendi, ziyaretler yapıldı, İngilizce konuşma kulübü tarafından düzenlenen eğitim kursunda eğitim çalışması yaptı. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen, Avrupa Dayanışma Programı kapsamında Portekiz ülkesinden Sorgun'a 2 aylık süreyle gönüllülük yapmak üzere gelen, Rita ve Francisca gönüllülük sürecini tamamladı. Daha yeşil bir Türkiye için fidanlar, Sorgun Gençlik Merkezinin bahçesine dikildi. SORGED Başkanı Halil Uğuz, ‘’Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen, Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında Portekiz ülkesinden Sorgun'a 2 aylık süreyle gönüllülük yapmak üzere gelen, Rita ve Francisca gönüllülük sürecini tamamladı. Avrupa Dayanışma Programı (ESC), gençlerin kişisel, eğitimsel, sosyal, sivil ve mesleki gelişimlerini teşvik ederken, kendi ülkelerinde veya yurt dışında topluma yarar sağlayan projelerde gönüllü olmaları, çalışmaları veya ağ kurma faaliyetlerinde bulunmaları için fırsatlar yaratan, toplumsal ihtiyaçları karşılamayı hedefleyen yeni bir Avrupa Birliği girişimidir. Gönüllülerimize, verdikleri desteklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatlarında başarılar dilerim’’ dedi. Uğuz, değişimin hızlı bir biçimde yaşandığı, bütün dünya toplumlarını etkilediği içinde yaşadığımız uzay çağında gençlerin dil öğrenimini önemsediklerini bildirdi. Uğuz, İngilizce eğitimlerine katılıp, gençlere uygulamalı ve eğlenceli eğitimler veren Portekizli gönüllü gençlerin, unutulmayacak izler bırakarak ülkelerine döndüklerini sözlerine ekledi.