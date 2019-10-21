Fidan dikimi yapıldı

Kaymakam Kaplay, Ülkemizde orman ve ağaç sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarını artırmak, toplumda çevre konusunda farkındalığı yükseltilmesinin amaçlandığını hatırlattı. Kaplay, bu amaç doğrultusunda, öğrencilerden askeri birliklere, sivil toplum örgütlerinden kamu kurum ve kuruluşlarına esnafından işçisine, kısaca bütün vatandaşların katkısıyla ülke genelinde 11 milyon fidanın toprakla buluşturulmasının planlandığını bildirdi. Kaplay, bu doğrultuda ilçede dikim yapılacak alanların belirlenip, dikim için hazırlandığını ifade etti.