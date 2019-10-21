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Fidan dikimi yapıldı

AKDAĞMADENİ ilçesinde, fidan dikimlerinin yapılacağı alanlar belirlendi. Kaymakam Murat Kaplay, Orman İşletme Müdürü Hayri Özdemir ile birlikte ilçede fidanların dikileceği alanlarda incelemelerde bulundu.

Fidan dikimi yapıldı

AKDAĞMADENİ ilçesinde, fidan dikimlerinin yapılacağı alanlar belirlendi. Kaymakam Murat Kaplay, Orman İşletme Müdürü Hayri Özdemir ile birlikte ilçede fidanların dikileceği alanlarda incelemelerde bulundu.

21 Ekim 2019 Pazartesi 00:00
Fidan dikimi yapıldı

Kaymakam Kaplay, Ülkemizde orman ve ağaç sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarını artırmak, toplumda çevre konusunda farkındalığı yükseltilmesinin amaçlandığını hatırlattı. Kaplay, bu amaç doğrultusunda, öğrencilerden askeri birliklere, sivil toplum örgütlerinden kamu kurum ve kuruluşlarına esnafından işçisine, kısaca bütün vatandaşların katkısıyla ülke genelinde 11 milyon fidanın toprakla buluşturulmasının planlandığını bildirdi. Kaplay, bu doğrultuda ilçede dikim yapılacak alanların belirlenip, dikim için hazırlandığını ifade etti. 

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