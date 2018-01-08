Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
117033
ALTIN
159.014
DOLAR
3.7492
STERLİN
5.0741
EURO
4.4885

FETÖ’den 2 tutuklama

ÇANDIR İlçe Jandarma Komutanlığında Uzman Çavuş olarak görevli iken FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan açığa alınan şahıs ile Sorgun’da yakalanan şahıs, sorgulamalarının ardından çıkartıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine konuldu.

FETÖ’den 2 tutuklama

ÇANDIR İlçe Jandarma Komutanlığında Uzman Çavuş olarak görevli iken FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan açığa alınan şahıs ile Sorgun’da yakalanan şahıs, sorgulamalarının ardından çıkartıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine konuldu.

08 Ocak 2018 Pazartesi 07:00
189 Okunma
FETÖ’den 2 tutuklama

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Çandır İlçe Emniyet Amirliğine haftada 3 kez imza yükümlülüğü bulanan şahıs hakkında Erzurum 1. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı çıkartıldığı belirtildi. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Çayıralan Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanarak Yozgat Kapalı Cezaevine teslim edildi. Öte yandan, Sorgun ilçesi Karaveli Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Büyükören köyünde yapılan istihbari çalışmalar sonucunda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma sucundan aranan şahıs yakalandı. Şahıs sorgusunun ardından çıkarıldığı Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanarak Yozgat Kapalı Cezaevine gönderildi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Kontrolümüz yeterli değil
Kontrolümüz yeterli değil
Gönül, Terziler Odası Başkanlığına tekrar aday
Gönül, Terziler Odası Başkanlığına tekrar aday
ZiYARETLERE DEVAM
ZiYARETLERE DEVAM
Dar gelirliye ücretsiz kaplıca
Dar gelirliye ücretsiz kaplıca
Nüfusta ek mesai
Nüfusta ek mesai
Kan bağışı kampanyası
Kan bağışı kampanyası

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim