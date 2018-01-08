FETÖ’den 2 tutuklama

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Çandır İlçe Emniyet Amirliğine haftada 3 kez imza yükümlülüğü bulanan şahıs hakkında Erzurum 1. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı çıkartıldığı belirtildi. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Çayıralan Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanarak Yozgat Kapalı Cezaevine teslim edildi. Öte yandan, Sorgun ilçesi Karaveli Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Büyükören köyünde yapılan istihbari çalışmalar sonucunda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma sucundan aranan şahıs yakalandı. Şahıs sorgusunun ardından çıkarıldığı Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanarak Yozgat Kapalı Cezaevine gönderildi.
08 Ocak 2018 Pazartesi 07:00
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