FETÖ’den 2 tutuklama

ÇANDIR İlçe Jandarma Komutanlığında Uzman Çavuş olarak görevli iken FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan açığa alınan şahıs ile Sorgun’da yakalanan şahıs, sorgulamalarının ardından çıkartıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine konuldu.