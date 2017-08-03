FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan B.E. ve Y.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, G.K, S.E.Ö. ve Y.K. mahkemeden adli kontrol şartıyla, A.G, F.T, Ö.A. ve Ö.B. ise savcılıktaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
İleri Gazetesi
03 Ağustos 2017 Perşembe 07:00
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