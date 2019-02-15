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FETÖ'nün doktor ve akademisyen yapılanmasına operasyon

YOZGAT'ın da aralarında bulunduğu 5 ilde Sivas merkezli Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik operasyonda, 6 doktor gözaltına alındı.

FETÖ'nün doktor ve akademisyen yapılanmasına operasyon

YOZGAT'ın da aralarında bulunduğu 5 ilde Sivas merkezli Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik operasyonda, 6 doktor gözaltına alındı.

15 Şubat 2019 Cuma 07:00
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FETÖ'nün doktor ve akademisyen yapılanmasına operasyon

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Sivas, Denizli, Malatya, Yozgat ve Uşak'ta düzenlenen operasyonlarda doktorlar B.K, A.I, E.C.Y, O.K, Y.Ö. ve R.T. gözaltına alındı. Sivas'a getirilen şüphelilerden B.K, E.C.Y. ve O.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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