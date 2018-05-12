Fetih Buluşması gerçekleştirildi

İstanbul’un Fethi münasebetiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın tüm illerde tertiplediği Fetih Buluşmaları temalı konferans ve etkinlikler Yozgat’ta da gerçekleşti.

Konferansa Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Bozok Üniversitesi Rektörü Salih Karacabey, daire müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Türk tarih profesörü ve İslam bilgini Prof.Dr. Mehmet Çelik, katılımcılara Türk tarihinden önemli kesitler sundu.

Mehmet Çelik, son yüzyılda yetiştirilen neslin mahvedildiğine dikkat çekerek, “Birinci nesil Abdulhamid’in modern okullarda yetiştirdiği nesildi, Çanakkale’de yok ettiler, Demokrat Parti vasıtasıyla kurulan üniversitelerden yetişen ikinci neslimiz çok kaliteliydi, sağcısıyla solcusuyla kaliteli çocuklardı” diyerek katılımcılara farklı bir tablo ve bakış açısı sundu.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, günün anısına Mehmet Çelik’e plaket takdiminde bulunarak “Milli değerlerimizden bir ismi bugün burada dinledik. Dava insanlarının sözü de, sohbeti de, sazı da dinleniyor” diyerek Çelik’e teşekkür etti.

