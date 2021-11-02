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FESTiVALDE YARIŞACAK!

Yozgat Bozok Üniversitesi Yozgat Meslek Yüksekokulu Radyo TV programı Öğretim Görevlisi Batuhan Kalaycı’nın öğrencileriyle birlikte çekimlerini yaptığı ‘Sana Masal Anlatmıyorum’ adlı belgesel film, Bollywood Film Festivaline kabul edildi.

02 Kasım 2021 Salı 00:08
FESTiVALDE YARIŞACAK!

Yozgat Bozok Üniversitesi Yozgat Meslek Yüksekokulu Radyo TV programı Öğretim Görevlisi Batuhan Kalaycı yönetip, öğrencileriyle birlikte çekimi gerçekleştirilen ‘Sana Masal Anlatmıyorum’ adlı belgesel film, Hindistan'da düzenlenen Uluslararası Bollywood Film Festivali'nden kabul aldı. SMA hastası yedi yaşındaki Umutcan’ın yaşamını konu alan belgesel film iki yılda tamamlandı. SMA hastalığı konusunda toplumu bilinçlendirmek ve farkındalık kazandırmak amacıyla beyaz perdeye taşınan filmin çekimleri ise Antalya’da yapıldı. Belgesel film önce İngiltere'den The Lift-Off Sessions Film Festivali’nin resmi seçkisine kabul edilirken şimdi de Hindistan'da Bollywood Film Festivali'nden kabul alarak büyük bir başarıya imza attı. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Bollywood İnternatıonal Film Festivali resmi seçkisine kabul edilen belgesel film çalışması dolayısıyla Öğretim Görevlisi Batuhan Kalaycı ve öğrencileri tebrik etti. Karadağ, ‘’Üniversitemizin her alanda görünür olması bizleri sevindiriyor. Üniversitemiz dün olduğu gibi bugün de ulusal ve uluslararası platformlarda adını sıkça duyuracaktır. Büyük bir özveri ile çekilmiş olan belgesel film dolayısıyla Öğretim Görevlisi Batuhan Kalaycı’yı ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Festivalden büyük başarılarla döneceklerine yürekten inanıyorum’’ dedi.

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