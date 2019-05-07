Federasyon toplantısına katılım

Türkiye Kahveciler, Kıraathaneler ve Büfeciler Federasyonu 2019 yılı eğitim ve dayanışma toplantısına yurdun her bölgesinden katılım oldu. Yozgat Kahveciler, Kıraathaneler ve Büfeciler Odası Başkanı Eyüp Coşkun, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte katıldıkları toplantının verimli geçtiğini söyledi. Coşkun, ‘’Toplantıda bölgemizin sorunlarını, üyelerimizin taleplerini de gündeme getirme imkanı bulduk’’ dedi.