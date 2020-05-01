Faturalar şaşırttı

KORANA virüs nedeni ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, bazı yerleşim bölgelerinde kıyas fatura uygulamasına geçileceğini duyurmuştu. Evde kal çağrılarına uyan vatandaşların sürekli evde kalması faturaların katlanmasına neden olurken elektrik ve doğalgaz faturası için kıyas fatura tartışma yarattı. Enerji Piyasası Denetleme ve Düzenleme Kurumu (EPDK) yaptığı resmi açıklamada “sadece karantina altında olan bölgelerde fatura okuma işlemi yapılmayacak” ifadesi verildi. Karantina altında olan bölgelerde üç ay süreliğine elektrik ve doğalgaz faturaları ortalama tüketim değerleri üzerinden kesileceği belirtilmişti. Ancak sadece karantina bölgesi olan bölgeler değil Yozgat’ta da elektrik ve doğalgaz faturalarının ortalama tüketim değerlerinin baz alınarak kesildiği, bu nedenle son gelen faturalar bir önceki aya oranla katlanarak geldi.

KIYASEN FATURA NEDİR?

Korana virüs salgını nedeni ile karantinaya alınan yerleşim yerlerinde sağlık riski bulunması nedeni ile kıyasen fatura uygulamasına geçildiği duyurulmuştu. Yapılan açıklamada bu yerleşim yerlerinde bir önceki senenin aynı dönemi ile iki sene önceki aynı ayın ortalaması alınarak kıyasen fatura kesilecek. Örneğin Nisan 2020 faturası kıyasen fatura olarak kesilecekse abonenin Nisan 2019 ve Nisan 2018 yılına ait olan tüketim faturası temel alınarak ortalama hesabı ile faturası kesilecek. Sayaçların okunmaya başlanması ile beraber fatura edilen tüketim miktarı sayaçtan okunacak ve bu tutar ile kıyasen kesilen tüketim miktarı karşılaştırılacak. Aradaki fark fazla ise aboneye fark faturası kesilerek fazla para iade edilecek, düşük ise para fatura edilerek tahsil edilecek.