Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
101110
ALTIN
379.040
DOLAR
6.9874
STERLİN
8.8046
EURO
7.6423

Faturalar şaşırttı

Ortalaması alınacak denilen elektrik ve doğalgaz faturalarının ikiye katlanarak gelmesi tüketiciyi şaşkına çevirdi.

01 Mayıs 2020 Cuma 00:33
Faturalar şaşırttı

KORANA virüs nedeni ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, bazı yerleşim bölgelerinde kıyas fatura uygulamasına geçileceğini duyurmuştu. Evde kal çağrılarına uyan vatandaşların sürekli evde kalması faturaların katlanmasına neden olurken elektrik ve doğalgaz faturası için kıyas fatura tartışma yarattı. Enerji Piyasası Denetleme ve Düzenleme Kurumu (EPDK) yaptığı resmi açıklamada “sadece karantina altında olan bölgelerde fatura okuma işlemi yapılmayacak” ifadesi verildi. Karantina altında olan bölgelerde üç ay süreliğine elektrik ve doğalgaz faturaları ortalama tüketim değerleri üzerinden kesileceği belirtilmişti. Ancak sadece karantina bölgesi olan bölgeler değil Yozgat’ta da elektrik ve doğalgaz faturalarının ortalama tüketim değerlerinin baz alınarak kesildiği, bu nedenle son gelen faturalar bir önceki aya oranla katlanarak geldi.

KIYASEN FATURA NEDİR?

Korana virüs salgını nedeni ile karantinaya alınan yerleşim yerlerinde sağlık riski bulunması nedeni ile kıyasen fatura uygulamasına geçildiği duyurulmuştu. Yapılan açıklamada bu yerleşim yerlerinde bir önceki senenin aynı dönemi ile iki sene önceki aynı ayın ortalaması alınarak kıyasen fatura kesilecek. Örneğin Nisan 2020 faturası kıyasen fatura olarak kesilecekse abonenin Nisan 2019 ve Nisan 2018 yılına ait olan tüketim faturası temel alınarak ortalama hesabı ile faturası kesilecek. Sayaçların okunmaya başlanması ile beraber fatura edilen tüketim miktarı sayaçtan okunacak ve bu tutar ile kıyasen kesilen tüketim miktarı karşılaştırılacak. Aradaki fark fazla ise aboneye fark faturası kesilerek fazla para iade edilecek, düşük ise para fatura edilerek tahsil edilecek.

Anahtar Kelimeler:
Faturalar şaşırttı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bağış çağrısı…
Bağış çağrısı…
4/D personelini unutmayın!
4/D personelini unutmayın!
Yağış uyarısı
Yağış uyarısı
İhracatımız arttı
İhracatımız arttı
Motorlu taşıt sayısı açıklandı
Motorlu taşıt sayısı açıklandı
Maske üretimi
Maske üretimi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim