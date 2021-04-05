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Farklı tedbirler uygulanıyor

SINIRLARINDAN geçen yolun ayırdığı Yozgat'ın Yerköy ve Kırşehir'in Çiçekdağı ilçelerinde, farklı yeni tip koronavirüs (Covid19) tedbirleri dikkati çekiyor.

05 Nisan 2021 Pazartesi 00:57
Farklı tedbirler uygulanıyor

Covid19 risk haritasında ‘çok yüksek riskli iller’ arasında bulunan Yozgat'ın Yerköy ilçesinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, ‘yüksek riskli iller’ arasındaki Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde ise kısıtlamaya gidilmedi. İç içe geçmiş şekilde yaşam sürdürülen komşu ilçelerden Çiçekdağı'nda vatandaşlar sokakta gezebilirken, birkaç adım ötesindeki Yerköy'de ise kısıtlama nedeniyle vatandaşlar hafta sonunu evlerinde geçiriyor. Çiçekdağı'nda yaşayan Mehmet Sarı, iki ilçe arasındaki farklı tedbirlerin çok ilginç olduğunu belirterek, "Ben ve arkadaşlarım burada oturmaktayız. Kırşehir koronavirüs haritasında turuncu renkte. Bizler sokağa çıkma kısıtlamasından etkilenmiyoruz. Aramızı sadece bir yolun ayırdığı Yerköy ilçesinde sokağa çıkma yasağı bulunmaktadır. Biz durumdan çok memnunuz ama bu bizlerin garibine gidiyor. İnşallah bu zor günler geçecektir. Allah vatanımıza milletimize sağlık sıhhat versin" dedi. Mahalle sakinlerinden Kazım Canpolat ise kendilerinin kısıtlamadan etkilenmediklerini ama birkaç adım mesafede olan Yerköy'de ikamet eden akrabalarının sokağa çıkamadığını belirtti. (Ferhat Kayhan/aa)

Anahtar Kelimeler:
Farklı Tedbirler Uygulanıyor
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