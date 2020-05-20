Farklı bir kutlama

YOZGAT Bozok Üniversitesi’nde ‘Hemşireler Haftası’ kapsamında, bu yıl korona virüs ile mücadele tedbirleri nedeniyle kutlama programı düzenlenen ‘Online Panel’ ile kutlandı. Her yıl 12-18 Mayıs tarihleri arasında kutlanılan ‘Hemşireler Haftası’ nedeniyle Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen panelde, ‘Covid-19 Pandemi Döneminde Hemşirelerin Yaşadıkları Duygular, Güçlükler ve Çözüm Önerileri’ konusu ele alındı. Panelin Moderatörlüğünü Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Polat üstlendi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülçin Bozkurt, İstanbul Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülzade Uysal, Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhemşiresi Öğretim Görevlisi Derya Esenkaya konuşmacı olarak katıldı. Prof. Dr. Ahmet Karadağ, korona virüsle mücadelede haftalardır aralıksız çalışan sağlık personellerine minnet duyduklarını iletti, "Dünyayı saran bu salgında Türk Milleti olarak, görevine hassasiyetle devam eden sağlık çalışanlarının yapmış oldukları her hizmet çok büyük önem arz ediyor. Bu açıdan Hemşirelerimiz başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına minnet borçlu olduğumuzu ifade etmem gerekiyor” şeklinde konuştu.