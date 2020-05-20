Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
101983
ALTIN
380.677
DOLAR
6.8638
STERLİN
8.3180
EURO
7.5015
Flaş Haber
Silahlı kavga: 11 yaralı
Kapat

Farklı bir kutlama

Yozgat Bozok Üniversitesi’nde ‘Hemşireler Haftası’ kapsamında Online Panel düzenlendi.

20 Mayıs 2020 Çarşamba 01:06
Farklı bir kutlama

YOZGAT Bozok Üniversitesi’nde ‘Hemşireler Haftası’ kapsamında, bu yıl korona virüs ile mücadele tedbirleri nedeniyle kutlama programı düzenlenen ‘Online Panel’ ile kutlandı.  Her yıl 12-18 Mayıs tarihleri arasında kutlanılan ‘Hemşireler Haftası’ nedeniyle Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen panelde, ‘Covid-19 Pandemi Döneminde Hemşirelerin Yaşadıkları Duygular, Güçlükler ve Çözüm Önerileri’ konusu ele alındı. Panelin Moderatörlüğünü Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Polat üstlendi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülçin Bozkurt, İstanbul Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülzade Uysal, Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhemşiresi Öğretim Görevlisi Derya Esenkaya konuşmacı olarak katıldı. Prof. Dr. Ahmet Karadağ, korona virüsle mücadelede haftalardır aralıksız çalışan sağlık personellerine minnet duyduklarını iletti, "Dünyayı saran bu salgında Türk Milleti olarak, görevine hassasiyetle devam eden sağlık çalışanlarının yapmış oldukları her hizmet çok büyük önem arz ediyor. Bu açıdan Hemşirelerimiz başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına minnet borçlu olduğumuzu ifade etmem gerekiyor” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Farklı Bir Kutlama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BUYURUN YATIRIMA!
BUYURUN YATIRIMA!
101. YIL COŞKUSU
101. YIL COŞKUSU
Bayrak dağıtıldı
Bayrak dağıtıldı
Yol çalışmalarına hız verildi
Yol çalışmalarına hız verildi
Çevreye vatandaş desteği
Çevreye vatandaş desteği
Kurtuluş Ateşi 101 yaşında
Kurtuluş Ateşi 101 yaşında
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim