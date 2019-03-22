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Farkındalık için yürüdüler

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, ‘Down Sendromu’ günü kapsamında, farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş yapıldı, etkinlik gerçekleştirildi.

Farkındalık için yürüdüler

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, ‘Down Sendromu’ günü kapsamında, farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş yapıldı, etkinlik gerçekleştirildi.

22 Mart 2019 Cuma 00:00
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Farkındalık için yürüdüler

Yimpaş alışveriş merkezi önünden başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Alanı’nda tamamlandı. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kredi Yurtlar Şube Müdürü Hasan Ayan, down sendromunun bir hastalık değil, genetik faklılık olduğuna dikkat çekti. Ayan, "Dünya genelinde 6 milyon insan bu genetik farklılığı taşıyor. Ülkemizde ise her yıl ortalama 200 bebeğin down sendromlu olarak dünyaya geldiğini düşünürsek toplumdaki yerini azımsayamayız. Bu genetik farklılığa dikkat çekmek için öğrencilerimizle birlikte bu yürüyüşü düzenledik. Down sendromu bir eksiklik değil bir farklılıktır, dünya farklılıkla güzeldir" dedi. Etkinlikte down sendromlu çocuklar, üniversite öğrencileriyle müzik eşliğinde halay çekip eğlendi.
 

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