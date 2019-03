Farkındalık için yürüdüler

Yimpaş alışveriş merkezi önünden başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Alanı’nda tamamlandı. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kredi Yurtlar Şube Müdürü Hasan Ayan, down sendromunun bir hastalık değil, genetik faklılık olduğuna dikkat çekti. Ayan, "Dünya genelinde 6 milyon insan bu genetik farklılığı taşıyor. Ülkemizde ise her yıl ortalama 200 bebeğin down sendromlu olarak dünyaya geldiğini düşünürsek toplumdaki yerini azımsayamayız. Bu genetik farklılığa dikkat çekmek için öğrencilerimizle birlikte bu yürüyüşü düzenledik. Down sendromu bir eksiklik değil bir farklılıktır, dünya farklılıkla güzeldir" dedi. Etkinlikte down sendromlu çocuklar, üniversite öğrencileriyle müzik eşliğinde halay çekip eğlendi.