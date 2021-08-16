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Farkındalık eğitimi

Yozgat İl Afet ve Acil Durum (AFAD) tarafından, 2021 yılı Afet Eğitim Yılı kapsamında başlatılan eğitim faaliyetleri devam ediyor.

16 Ağustos 2021 Pazartesi 00:51
Farkındalık eğitimi

Başlatılan çalışmalar kapsamında afet farkındalık ve insani yardım temel eğitimleri veriliyor. Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanlığında verilen farkındalık eğitimine Yozgat İl Afet ve Acil Durum Şube Müdürü Abdulkadir Karakoç konuşmacı olarak katıldı. Karakoç, afet sonrası insani yardım, AFAD gönüllülüğü, Afet müdahale planı, Afetlerde psikolojik destek hizmetleri konularında bilgiler verdi. Afet Farkındalık Eğitimine, Hizmet İş Sendikası Yozgat Şubesi yönetim kurulu üyeleri, işyeri sendika temsilcileri, komite başkanları, üyeler katıldı. 

Anahtar Kelimeler:
Farkındalık Eğitimi
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