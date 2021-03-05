Yurtlu, kara paranın aklanması, terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında dernek yönetici ve temsilcilerini bilgilendirdi. Pandemi kurallarına riayet ederek, dernek yöneticilerini gruplar halinde bilgilendiren Yurtlu, bu kez de Sarıkaya ilçesinde kurulu ve faaliyet gösteren dernek yöneticileriyle bir araya geldi. Slaytlar ve videolarla desteklenen ‘Farkındalık Eğitimi’ verimli geçti. Program sonrasında STK ziyaretlerinde de bulunan Yurtlu, Hz. Aişe yatılı Kız Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği yöneticileriyle de bir araya geldi. Yurtlu, Dernek Başkanı Ahmet Yıldırım’dan derneğin faaliyetleri hakkında bilgi aldı. İlçe Müftüsü Emrah Kandemir’in katıldığı ziyarette, İl Müdürü Yurtlu, STK bilinci, kamu-sivil toplum işbirliğinin güçlendirilmesi, derneklere rehberlik konularında bilgi paylaşarak, derneğin eğitime olan katkısı nedeniyle de dernek yöneticilerine teşekkür etti. Yurtlu, dini hizmetlerin gerçekleştirilmesine yönelik sürdürülen dernekçilik faaliyetlerindeki işbirliğinden dolayı İlçe Müftüsü Kandemir’e de ayrıca şükranlarını ifade etti.