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Farkındalık çalışması

SARIKAYA ilçesinde bazı resmi kurumlar, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma günü nedeniyle sokak hayvanlarına yönelik farkındalık etkinliği yaptı.

06 Ekim 2020 Salı 00:03
Farkındalık çalışması

Yozgat Dernekleri ile Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar işbirliği ile Sarıkaya ilçesinde yemek-su ihtiyaçlarına dikkat çekmek için etkinlik gerçekleştirildi. Dernekler ile Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar işbirliği ile Sarıkaya emniyet personeli, Sarıkaya jandarma personeli sokak hayvanlarını besleyip, halka farkındalık çalışması gerçekleştirdi. Dernek yöneticileri, ‘’Aynı sokakları paylaştığımız sokak canlıları için yiyecek, içecek bıraktık. Elbet bir gün değil, her gün korumak lazım onları ama yine de onların varlığına, yapmış olduğumuz çalışmada emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ederim’’ denildi. 

Anahtar Kelimeler:
Farkındalık çalışması
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