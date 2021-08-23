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Farkındalık çalışması

Yozgat’ta Sorgun Can Dostları Derneği tarafından yürütülen farkındalık etkinliklerine bir yenisi eklendi.

23 Ağustos 2021 Pazartesi 00:49
Farkındalık çalışması

Novada Alışveriş Merkezi’nde açılan stantta çeşitli etkinlikler gerçekleştirilerek, sokak hayvanlarına dikkat çekilmeye çalışıldı. Açılan stantta, ‘Sev, Koru, Yaşat’ isimli fotoğraf sergisi açıldı, mama dağıtıldı. Sorgun Can Dostları Derneği Kurucu Başkanı Ayşe Alan Akbaş, ‘’Patili dostlarımız için birbirinden anlamlı fotoğraf sergisi, mama dağıtımı, broşür, çocuklar için yüz boyama, çeşitli resim boyama etkinlikleri ile Yozgat Hayvan Haklarına dikkat çekmeye çalıştık. Bu etkinliklerimiz farklı platformalda devam edecektir’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Farkındalık çalışması
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