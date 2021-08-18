Farkındalık çalışması

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığının ulusal eylem planı doğrultusunda Halk Sağlığı Başkanlığı Bulaşıcı olmayan hastalıklar ruh sağlığı birimi tarafından etkinliğin yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, ‘’Bu kapsamda güvenli internet, güvenli sosyal medya, teknoloji ve internetin etkin kullanımı, 0-3 yaş ekran kullanımının zararları, 3-6 yaş ekran kullanım sınır ve içerik yöntemi, gençler ve ailelerin internet ortamında karşılaştıkları tehlikelerde nerelere başvurmaları gerektiği gibi konularda toplumsal bilinç düzeyini artırmak için ilimizde çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda Yozgat Cumhuriyet Alanı’nda stant açılmış olup, ziyaretçilere broşür ve kitapçık dağıtımı yapılarak bilgilendirmelerde bulunulmuştur’’ denildi. Davranışsal Bağımlılıkların, fiziksel bir maddeye dayandırılamayan, davranış tabanlı bağımlılıklar olarak tanımlanabildiğine dikkat çekildi. Davranış tabanlı bağımlılıkların, oyun, bilgisayar, televizyon, internet, sosyal medya gibi bağımlılıklar ile insan-makine etkileşiminin kurulduğu teknolojik bağımlılıkları kapsadığı anımsatıldı. Açıklamada, ‘’Davranışsal bağımlılıklar fiziksel hastalık riski oluşturmakla birlikte, birey üzerinde daha çok psikolojik ve sosyolojik problemlere neden olmaktadır. Bağımlı olunan davranışın bırakılamaması ya da kontrol edilememesi, bağımlı durumdan her defasında alınan hazın yeterli olmaması sebebiyle kullanım süresinin artırılması, zamanının büyük kısmının bağımlı olunan şeye yönelik harcanmaktadır. Bunun sonucunda ailesel ve toplumsal problemlerin oluşmasına, okul, iş, aile ortamında sorumlulukların yerine getirilememesine ya da getirmede güçlük yaşanmasına, davranışa olan bağın azalması ya da kopması sonucunda stres, huzursuzluk, endişe gibi problemlere neden olabilmektedir. Teknoloji doğru yerde ve doğru zamanlama ile kullanılırsa elbette yararlı olacaktır. Yalnız özellikle güvenli internet ve sosyal medya kullanımını bilmeyen çocuk, genç ve yetişkinler birçok tehlike ile karşı karşıya kalmakta ve maalesef istismar edilmekteler.0-6 yaş arası ekran kullanımı çocuklara konulacak sınırlar ve içerik kontrolü ailelerin çok dikkatli olması gereken konulardır. Maalesef toplumsal olarak bahsedilen konularda bilinç seviyemiz istenilen noktaya henüz gelememiştir’’ görüşlerine yer verildi.