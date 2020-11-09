Farkındalık çalışması

Genç Kadem ekibi, vatandaşlara kısa ve samimi röportajlar yaparak, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 hakkında yöneltilen sorulara verdikleri doğru cevaplar için Hijyen Kiti hediye etti. Ekip gönüllüleri, Yozgat şehir merkezinde vatandaşlara Pandemi süreci hakkında bilgiler de aktardı. Genç Kadem gönüllüleri, ‘’Vatandaşlarımızla yaptığımız röportajda Korona virüs hakkında sorduğumuz sorulara doğru cevap aldık, vatandaşlarımızın bilinçli olması ve Maske Mesafe Temizlik kurallarına uyması bizleri çok mutlu etti’’ diye konuştular.