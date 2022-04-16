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Fark ödemeleri askıda

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 2021 yılı yağlık ayçiçeği ve aspir fark ödemesi desteklemesi askı icmali İlçe Müdürlüğü ve Köy Muhtarlıklarında dün itibariyle askıya çıktığı bildirildi.

16 Nisan 2022 Cumartesi 00:14
Fark ödemeleri askıda

Beş gün süreyle askıya çıkan destek ödemelerine başvuru yapan üreticilerin icmalleri kontrol etmeleri, varsa eksiklikleri 21 Nisan tarihine kadar bildirmeleri gerektiği vurgulandı.

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