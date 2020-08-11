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Eymir göleti tamgaz

Sorgun ilçesinin Eymir Beldesi’nde yapımı planlanan gölet inşaatı hız kesmeden devam ediyor.

11 Ağustos 2020 Salı 00:01
Eymir göleti tamgaz

SORGUN ilçesinin Eymir Beldesi’nde yapımı planlanan gölet inşaatında çalışmalar devam ediyor. Eymir Belediye Başkanı Çetin Mertoğlu, DSİ tarafından yapılan Eymir Göleti'nin tamamlanmasıyla yörede sulu tarıma geçileceğini ve buna bağlı olarak hem tarımın hem de hayvancılığın gelişeceğini ifade etti. Gölette yapılan çalışmaları DSİ Kontrolörü Yaşar Taşdemir ile inceleme fırsatı bulduklarını dile getiren Mertoğlu, "Gölet inşaatında çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor, tamamlandığında yaklaşık 8 bin 700 dönüm arazimiz basınçlı suyla sulu tarıma kavuşacak. Sulu tarımla çiftçimiz daha fazla gelir elde edecek. Tarımla birlikte hayvancılık da gelişecektir" dedi. (Şahin Özmen)

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Eymir Göleti Tamgaz
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