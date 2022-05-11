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Evlilik öncesi eğitim

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Yozgat Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine yönelik Aile Eğitim Programı (AEP) ve Evlilik Öncesi Eğitimi düzenlendi.

11 Mayıs 2022 Çarşamba 00:04
Evlilik öncesi eğitim

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü meslek elemanları Sosyolog Merve Er ile Psikolojik Danışman Kübra Şenöz tarafından düzenlenen Aile Eğitim Programı (AEP) ve Evlilik Öncesi eğitimler ile katılımcılara, evlilik öncesi süreçte çiftlerin birbirlerini iyi tanıması, evlilikle ilgili gerçekçi beklentiler oluşturmaları, etkili iletişim kurma yolları ve karşılaşabilecekleri sorunlarla nasıl baş edecekleri, ‘Hayat Arkadaşımı Nasıl Seçebilirim?’, ‘Evlilikte İletişim ve Yaşam Becerileri’, ‘Evlilik ve Sağlık’ ve ‘Aile Hukuku’ konularında bilgiler aktarıldı. Düzenlenen eğitimlerde Sosyolog Merve Er tarafından, evlilik uyumunda eşlerin evlilik öncesi hazırlığının ve evlilik problemleri henüz ortaya çıkmadan eğitim almalarının önemi bütün dünyada bilimsel çalışmalarla ortaya konulduğu belirtildi. 
Evlilik öncesi eğitimlerin ailelerin sorun çözme kapasitesini artıracağını, aile olmanın, yuva kurmanın sorumluluklarını ortaya koyması açısından önemini dile getiren Er, Sosyal Hizmet Merkezleri (SHM’ler) tarafından evli bireylere eğitim, danışmanlık hizmetlerinin devam ettiği ve problem yaşayanlarla danışmanların birebir görüşme sağlayacaklarını aktardı. 

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