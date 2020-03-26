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Evlilik Hazırlığı yapanlara destek

YOZGAT’ın tanınmış markası Bakgör Mobilya, yeni ev kuracak veya evini değiştireceklere özel sunduğu konseptlerle mekânlara renkli dokunuşlar katacak.

26 Mart 2020 Perşembe 03:20
Evlilik Hazırlığı yapanlara destek

Evlilik hazırlığı yapan çiftlerin yüzlerini güldürecek kampanyaya imza atan Bakgör Mobilya, hazırladığı avantajlı düğün paketi ile bahar sevinci yaşatacak. Mağaza satış fiyatı 21 bin 450 lira olan yatak odası, yemek odası ve oturma grubundan oluşan üçlü takımın fiyatı kampanyaya özel 15 bin 900 liraya çekildi. Üçlü paketi alan müşterilerine ayrıca baza, benç, puf ve televizyon ünitesinin de hediye edileceği bildirildi. Yozgat Merkez ve Akdağmadeni ilçesinde bulunan mağazalarıyla doğrudan müşterileriyle buluşan Bakgör Mobilya, online mağazasından da hizmetini sürdürüyor. Yurdun tüm bölgelerine teslimat yapmanın yanı sıra yurt dışına da mobilya gönderen firma, müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılıyor. Firma yetkilisi Bahri Aygar, “Bakgör Mobilya olarak sektördeki 52 yıllık deneyimimizle binlerce mobilya ürünü ve aksesuarlarını müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. Evlenecek çiftlerimiz mobilyadan aksesuara, halıdan perdeye, tamamlayıcı ürünlerden küçük ev aletlerine kadar A’dan Z’ye alışverişlerini mağazalarımızdan yapabilirler” dedi. Evlilik planı yapan çiftlere özel düğün paketleri hazırladıklarını anlatan Aygar, yatak odası, yemek odası ve oturma grubundan oluşan düğün paketleriyle, benzersiz ürün seçenekleri ve fiyat avantajlarını sunduklarını anlattı. Yozgat’ın en köklü mobilya mağazalarından biri olduklarını hatırlatan Bahri Aygar, “Mağazalarımızı ziyaret etmeye imkanı olmayan müşterilerimiz www.bakgormobilya.com.tr internet adresimizden ürünlerimizi tüm detaylarıyla inceleyebilir, online müşteri temsilcimiz ile canlı bağlantı kurarak aklına takılan her şeyi sorup bilgi alabilirler. Gerçekleştirdiğimiz yeniliklerle, hizmet kalitesi ve zengin ürün yelpazemizle sektörün öncüsü olmaya devam ediyoruz” diye konuştu. Firma bünyesindeki teknik servis birimiyle satış sonrası hizmet alanında da iddialı olduklarının altını çizen Aygar, satışa sundukları tüm ürünlerin 2 yıl garanti kapsamında olduğunu da sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Evlilik Hazırlığı Yapanlara Destek
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