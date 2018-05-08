Evlilik Festivali

Ajans 354 sahibi Mehmet Akrslan, bugüne kadar ancak belirli illerde yapılabilen Evlilik Hazırlıkları Festivalinin Yozgat’ta organize edileceğini söyledi. 10-13 Mayıs tarihleri arasında Yozgat kapalı fuar alanında yapılacak festivale Türkiye çapında 50 civarında işletmenin stant kiraladığını belirten Arslan, Fuar gününe kadar bu işletmelerin sayısının artacağının beklendiğini ifade etti. Bugüne kadar Türkiye’nin belirli illerinde ve 3-5 yıldır organize edilen Evlilik Hazırlıkları Festivalinin Yozgat’a çok yakışacağını vurgulayan Arslan, ‘’Yozgat 1. Evlilik Hazırlıkları Festivalinde evlenmek üzere olan çiftler, evliliğe hazırlananlar, mutlu yuvalarının kuruluş hazırlıklarını burada yapacaklar ve akla gelebilen bütün ihtiyaçlarını festival stantlarında ve uygun fiyatlarla bulabileceklerdir. Festivaller bir ilin gerek tanıtımlara, gerekse ticaretine çok büyük katkılarda bulunurlar. Yozgat 1. Evlilik Hazırlıkları Festivali, Yozgat ve Yozgat kültürünün ülkemiz çapında tanıtılması için de bir fırsattır. Bu fırsatı çok iyi bir şekilde değerlendireceğiz’’ dedi.