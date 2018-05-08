Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 11°
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
100866
ALTIN
180.351
DOLAR
4.2564
STERLİN
5.7865
EURO
5.0789

Evlilik Festivali

AJANS 354 Kamu Yönetimi ve Araştırma Derneği ve Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası iş birliği ile 10-13 Mayıs tarihleri arasında Yozgat Fuar alanında Evlilik Hazırlıkları Festivali düzenlenecek.

Evlilik Festivali

AJANS 354 Kamu Yönetimi ve Araştırma Derneği ve Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası iş birliği ile 10-13 Mayıs tarihleri arasında Yozgat Fuar alanında Evlilik Hazırlıkları Festivali düzenlenecek.

08 Mayıs 2018 Salı 07:00
7 Okunma
Evlilik Festivali

Ajans 354 sahibi Mehmet Akrslan, bugüne kadar ancak belirli illerde yapılabilen Evlilik Hazırlıkları Festivalinin Yozgat’ta organize edileceğini söyledi. 10-13 Mayıs tarihleri arasında Yozgat kapalı fuar alanında yapılacak festivale Türkiye çapında 50 civarında işletmenin stant kiraladığını belirten Arslan, Fuar gününe kadar bu işletmelerin sayısının artacağının beklendiğini ifade etti. Bugüne kadar Türkiye’nin belirli illerinde ve 3-5 yıldır organize edilen Evlilik Hazırlıkları Festivalinin Yozgat’a çok yakışacağını vurgulayan Arslan,   ‘’Yozgat 1. Evlilik Hazırlıkları Festivalinde evlenmek üzere olan çiftler, evliliğe hazırlananlar, mutlu yuvalarının kuruluş hazırlıklarını burada yapacaklar ve akla gelebilen bütün ihtiyaçlarını festival stantlarında ve uygun fiyatlarla bulabileceklerdir. Festivaller bir ilin gerek tanıtımlara, gerekse ticaretine çok büyük katkılarda bulunurlar. Yozgat 1. Evlilik Hazırlıkları Festivali, Yozgat ve Yozgat kültürünün ülkemiz çapında tanıtılması için de bir fırsattır. Bu fırsatı çok iyi bir şekilde değerlendireceğiz’’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
ESNAF iSYAN ETTi!
ESNAF iSYAN ETTi!
Tarihi köprülere yakın takip
Tarihi köprülere yakın takip
Kazasız belasız bir lig oldu
Kazasız belasız bir lig oldu
Kadınlar üretiyor
Kadınlar üretiyor
Dernek yöneticilerinden ziyaret
Dernek yöneticilerinden ziyaret
Yetim Dayanışma günü
Yetim Dayanışma günü

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim