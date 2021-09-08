Evini Kenevir tarlasına çevirdi

Kenevir bitkisi ekiminin izne bağlı olarak ekiminin serbest bırakıldığı Yozgat’ta, güvenlik birimleri kaçak olarak ekim yapanlara göz açtırmıyor. Son olarak gerçekleştirilen operasyonda, bir şahsın şehir merkezi ve köydeki evini adeta kenevir bahçesine dönüştürüp, saksıda kenevir yetiştirdiği belirlendi. Edinilen bilgilere göre, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, Yozgat il Merkezi Fatih Mahallesi ve Karabıyık Köyünde ikamet eden bir vatandaşın evinde yasadışı kenevir ektiği ve uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi alması üzerine harekete geçti. Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, şüphelinin Fatih Mahallesi ve Karabıyık Köyündeki evlerini adeta kenevir bahçesine dönüştürdüğü tespit edildi. Yapılan aramada, 52 kök yasadışı kenevir bitkisi, 500 gram kubar esrar ile 150 gram kenevir tohumu ele geçirildi, şüpheli şahıs olay mahallinde yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konuldu, şüpheli şahıs gözaltına alınarak, yapılan adli işlemlerin tamamlanmasının ardından sevk edildiği Adli Makamlarca tutuklanarak Yozgat E Tipi Cezaevine konuldu.

