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Evde kaçak kazı

YERKÖY ilçesinde evin salonunda kaçak kazı yaptıkları ileri sürülen 5 kişi suçüstü yakalandı.

28 Kasım 2020 Cumartesi 00:14
Evde kaçak kazı

Yerköy ilçesine bağlı Hacıosmanlı köyündeki bir evde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Termal kameralı dronenin de kullanıldığı operasyonda evin salonunda bir metre çapında ve 12 metre derinliğinde, kalaslarla güçlendirilmiş tünel kazan 5 kişinin bulunduğu belirlenip yakalandı. Evde yapılan aramada proteknik esaslı 10 patlayıcı, define arama dedektörü, kazıda kullanılan malzemeler, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen obje, av tüfeği ve 40 fişek ele geçirildi. Kazıda çıkan toprağı çuvallara koyup evin salonuna istifledikleri tespit edilen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. 

Anahtar Kelimeler:
Evde Kaçak Kazı
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