Etkinliklerle dolu bayram

Sorgun'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan kutlamalar, Agahefendi İlkokulu bahçesinde devam etti. Törende konuşan Agahefendi İlkokulu Müdürü Ömer Kahraman, Cumhuriyet güneşinin parladığı gün olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 102’nci yıl dönümüne ulaşmanın heyecanıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladıklarını söyledi.

Etkinlikte öğrenciler tarafından şiir okundu, gösteri sunuldu. Törene Kaymakam Halil İbrahim Kazar, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Cumhuriyet Başsavcısı Enes Serdar Aydoğan, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.