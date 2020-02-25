Etkinliklere Devam

Yozgat Gençlik Merkezi Genç Kızılay grubundaki gençler, Has Oda da Sürmeli Gecesi düzenledi. Kızılay Yozgat Şube yönetimi de programa katıldı. Oldukça verimli geçen buluşmada gençlik için birlikte yapılabilecekler konuşuldu. Öte yandan, gençler ‘Türkler Geliyor’ isimli filmi izledi. Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda gücünü kılıçtan değil Hak’tan alan, zorbalığa karşı adalet, köleliğe karşı hürriyetin adı olan Akıncıların hikâyesini anlatan ‘Türkler Geliyor’ filmini gençler ilgiyle izleyip, kendi aralarında değerlendirdi.