Etkinlikler devam ediyor

Sorgun Gençlik Derneği Başkanı Halil Uğuz, Türkiye’de Mart 2020 tarihinden itibaren içerisinde bulunduğumuz Pandemi salgınının hayatımızda birçok değişikliğe neden olduğunu söyledi. Uğuz, ‘’Bu salgın sürecinde Sorgun Gençlik Derneği olarak gençlerimiz için elimizi taşın altına koymaya gayret ettik. Eve kapandığımız günlerde gençlerimiz için çeşitli eğitim, seminer, etkinlik ve kurslar düzenledik’’ dedi. Başkan Uğuz, Mart'ta yasakların başlamasıyla birlikte evde kalınan süreçte gençler için 22 Mart'ta çevrim içi eğitimler düzenlemeye başladıklarını kaydetti. İlk çevrim içi eğitimleri başlatan Sivil Toplum Kuruluşlarından birisi olduklarının altını çizen Uğuz, ‘’22 Mart 2020 tarihinden bugüne kadar 69 etkinlik düzenleyerek 14 bin 759 katılımcıya ulaştık. Bu süreçte Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Sayın Büyükelçimiz Faruk Kaymakcı başta olmak üzere etkinliklerimize gönüllü olarak destek veren bütün eğitmenlerimize ve faaliyetlerimize katılım sağlayan herkese çok teşekkür ederiz’’ diye konuştu.