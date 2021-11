ETKiNLiKLER BAŞLADI

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata kırsal alanlardaki yerleşim birimlerindeki okullarında eğitim gören çocuklara yönelik yürüttüğü yüz yüze eğitim çalışmalarına, Covid19 tedbirlerindeki esnemeye bağlı olarak yeniden başladı. 20’inci ‘Köyde Okuma Etkinlikleri’ için yine yollara düşen, Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Sorgun ilçesinin Faraşlı İlk/Ortaokulunda öğrenci ve öğretmenlerle buluştu. Bir araya gelinen öğrenci ve öğretmenlerde motivasyona sebep olduğu ve okulda sinerji oluştuğu gözlenen faaliyetler, kırsal bölgeler başta olmak üzere Yozgat il ve ilçelerinde benimsendi, Türkiye ölçeğinde de fark edilir bir hale geldi. Program kapsamında Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ‘Faraşlı'dan da İbn-i Sina çıkabilir’ başlığı etrafında bilim insanlarının isimleri üzerinden erken yaşlarda bilime ilgiyi artırıcı yönde sohbet gerçekleştirdi. Öğrencilerin meraklarını ve sorgulayıcı yönde sorularını ifade etmelerine fırsat veren Böyükata, bilim insanlarının da sorularla ve merakla yola koyulduklarını ve bilim insanı olmak için neler yapılması gerektiğini anlattı.

BEN DE YAPARIM!

Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ‘Ben de yaparım’ başlığı altında öğrencilerin hayallerini açığa çıkartacak yönde diyaloglar geliştirdi. Yenilikçi işler yapmanın güçlü hayallere bağlılığına değinen Böyükata, güçlü ve özgün hayallerin insanın zihninde var olan bilgilerin niteliğine, yeniliğine ve orijinalliğine bağlı oluşundan söz etti. Bunun için de entelektüel ve yeni bilgilerin olduğu kitaplarla, bilim ve teknolojiyle ilgili kitaplarla haşir neşir olmanın önemini izah etti. Böyükata öğrencilerden gelen sorulara da cevap verdi. Öğretmenlerle ayrıca bir araya gelen Böyükata, ‘Proje Fikri Geliştirme Eğitim Semineri’ başlığı etrafında, öğretmenlerin okullarda yapabilecekleri çalışmalara değindi. TÜBİTAK proje programları hakkında bilgiler verdi. Böyükata, son yıllarda TÜBİTAK proje yarışmalarında Yozgat’ın kendisini iyice göstermeye başladığını vurguladı. Köylerden öğrencilerin projeleriyle Türkiye finallerine çıktığının altını çizerek, bunun devam ettirilmesi gerektiğini ifade eden Böyükata, öğretmenlere düşen sorumlulukları hatırlattı. Proje tasarım teknikleri, durum analizi ve stratejik plan gibi konularda teknik bilgileri paylaştı.

KÖYLER FIRSATLARLA DOLU

Prof. Dr. Böyükata, daha öncede Faraşlı’ya geldiğini, ilk etkinlikte öretmenler ile bir araya gelerek, ‘Proje Fikri Geliştirme ve Yazma Teknikleri’ konusunda bir günlük bir eğitim verdiğini, daha sonra burada ‘Faraşlı’dan ODTÜ’ye nasıl gidilir?’ metaforik başlık etrafında öğrenci ve velilere yönelik söyleşiler gerçekleştirdiğini hatırlattı. ‘Köy Koleji’ iddiasını ilk kez burada zikretmeye başladığına vurgu yapan Böyükata, eğitim açısından köylerin fırsatlarla dolu olduğunu bildirdi. Böyükata, ‘’Öğrenciler sürekli aktif tutulmalı, bire bir ilgilenilmeli, her b,r öğrenci takip edilmeli, özenle çalışılmalı, öğretmenler hem rehber hem de koçluk rollerini en iyi şekilde üstlenmelidir. Bilimin işleyişini, eleştirel düşünme becerisini ve bilgi üretme yöntemlerini erken yaşlarda uygun biçimde kazandırmak gerekir. Bunun için uygulama alanları köylerde hem çok daha geniş ve bu bağlamda öğrenci azlığı önemli bir avantajdır” dedi.

BOŞ GİTMİYOR

Gittiği okullara boş gitmemeye çalışan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, öğrenciler için eğitim öğretim faaliyetlerini destekleyici yönde, çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından eğitim materyalleri ve kitaplardan oluşan hediyeleri de teslim etti. Etkinliklere iştirak eden Faraşlı’nın bağlı olduğu Gülşehri Belediye Başkanı Ali Ünlü, programın olumlu yanlarına değinerek, Prof. Dr. Mustafa Böyükata’yı yöredeki diğer okullar için de benzer çalışmalar yapmak üzere davet etti. Programı tertip eden Faraşlı İlkokulu / Ortaokulu Müdürü Yusuf Yılmaz kendilerini kırmayıp, her zaman her konuda ulaştıklarında olumlu dönüş yapan, bu seferde davetlerine kırmayıp hem öğrencileri hem de öğretmenleri için faydalı bilgiler paylaşan Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür etti. •EĞİTİM SERVİSİ•