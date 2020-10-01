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Etkinlik yaptılar

Sorgun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından, itfaiye haftası kapsamında düzenlenen etkinlik ilgi gördü.

01 Ekim 2020 Perşembe 00:49
Etkinlik yaptılar

SORGUN Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından, itfaiye haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.  İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında itfaiye personelinin aileleriyle birlikte katıldığı yemekli programa Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci de katıldı. Günün anlam ve önemine istinaden konuşma gerçekleştiren Belediye Başkanı Ekinci, ‘’İtfaiye teşkilatı uluslararası seviyede en kuvvetli dayanaklarımızdan birisidir. Bugün İtfaiyecilik Haftası münasebetiyle bir araya geldik. Bu anlamlı organizasyonda yangın, deprem, sel felaketi ve kaza gibi herhangi bir afet ayrımı yapmaksızın büyük bir özveriyle görevlerini yerine getiren, her türlü felaket ve acil durumlarda kendi hayatlarını tehlikeye atarak ailelerini geride bırakan ve zor şartlarda dahi mesai kavramı gözetmeksizin görevlerini layıkıyla yerine getiren tüm İtfaiye erlerimizin İtfaiyecilik Haftası’nı kutlar, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar dilerim” dedi.

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Etkinlik Yaptılar
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