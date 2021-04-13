Etkinliğe, Covit19 kısıtlaması

YOZGAT Bozok Üniversitesi tarafından bu yıl 16’ıncısı gerçekleştirilecek olan, 4 gün süreli ‘Yozgat Bilişim Etkinlikleri’ bu yıl Covit19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Video/Konferans yöntemi ile bugün saat 15.00’da gerçekleştirilecek açılış programıyla başlayacak. Etkinlik Koordinatörlüğünü Yozgat Bozok Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın üstlendiği etkinliğin açılışını Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ yapacak. 16 Nisan Cuma gününe kadar devam edecek olan etkinlik, Yozgat’ın ve üniversitenin görünürlüğüne, tanınırlığına olumlu katkısıyla biliniyor. 2002 yılından bu yana özveriyle gerçekleştirilen Yozgat Bilişim Etkinlikleri internet üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek, YOBUtv üzerinden de canlı olarak yayınlanacak. TR-Anten Elektronik A.Ş. Genel Müdürü, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Yönetim Kurulu Üyesi, Karabük Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lokman Kuzu, etkinliğin ilk gününde ‘Teknoloji ve Hayatımıza Getirdiği Değişiklikler’ konulu bir konuşma yapacak. Etkinliğin ikinci gününde; Çankaya Üniversitesi 2006-2014 Dönem Rektörü, Multi-Consulting A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç ‘Dijital Dönüşümde Kümelenmenin Önemi’ konulu seminer verecek. Üçüncü günde, Jr. Robotics Kurucusu ve Küresel Akıl Derneği Başkanı Burhan Şengün ‘Mühendislik Bağlamında Endüstri 4.0 ve Eğitime Entegrasyonu’ konusunda, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Hamarta da ‘Sağlıklı Teknoloji Kullanımı: Bağlı Olmak mı Bağımlı Olmak mı?’ konusunda bilgiler paylaşacak. Etkinliklerin son gününde, Yozgat Ticaret İl Müdürü İbrahim Akdaş ‘Covid-19 ortamında ve sonrasında Tüketici Bilgi Sistemi’ konusunda seminer verecek. TRT Genel Sekreterliğinden Araştırmacı Dr. Bahadır Avşar ‘Dijital Diplomasi Bağlamında Zeytin Dalı Operasyonu’ başlıklı sunumda bulunacak. Arma Computer Genel Müdürü Cem Çuhadar tarafından ‘Dijital Paranın Doğuşu ve Gelecekte Neler Öngörülüyor?’ başlıklı konuşma oyer alacak.