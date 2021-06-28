Etkili Yazışma Eğitimi aldılar

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) gençlerin iş hayatında, geleceğe dönük planlamalarında başarılı olabilmelerine yönelik eğitim ve etkinlik çalışmalarını sürdürüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen, SORGED koordinatörlüğünde, Sorgun Gençlik Merkezi işbirliğinde yürütülen ‘Genç Gelişim Genç Değişim’ başlıklı proje kapsamında ‘İş Hayatında Etkili Yazışma Teknikleri Eğitimi’ düzenlendi. SORGED Başkanı Halil Uğuz, ‘Genç Değişim, Genç Gelişim Projesi’ ile gençlerin kişisel, kişilerarası becerilerini arttırmaya yönelik eğitimler, çalışma ziyaretleri, fuar, çalıştay, kariyer günleri, çeşitli etkinlikler düzenlenmesinin öngörüldüğünü söyledi. Uğuz, ‘’Projemiz kapsamında, gençlerin iletişim becerileri, takım çalışması, organizasyon becerileri, problem çözme becerisi, kriz yönetimi, liderlik, analitik düşünce, sosyal girişimcilik gibi bilgi, beceri ve yeterlilikleri gelişecek. Proje faaliyetlerimiz Sorgun Gençlik Merkezi işbirliğinde yürütülmektedir. 12 ay sürecek proje faaliyetlerinden Yozgat bölgesinde ikamet eden, yaklaşık 750 genç yararlanacaktır’’ dedi. Uğuz, proje kapsamında düzenlenen iki günlük eğitim programı ile gençlere, etkili yazılı iletişim teknikleri, yazışma teknikleri, yazışma türleri, e-posta sayfa bileşenleri, e-posta yazarken dikkat edilmesi gerekenler, resmi yazışmalar, çeşitleri, resmi yazışmalarda dikkat edilmesi gerekenler, resmi yazılarda sayfa düzeni konularında interaktif yöntemlerle bilgiler verildiğini kaydetti. Uğuz, ‘’Bu eğitime katılım gösterenlere, e-posta ve resmi yazışmalarda yazılı iletişim kurallarında dikkat etmesi gereken noktaları öğreterek iş arama sürecinde başarılı bir görüşme gerçekleştirmeyi öğretilmesi amaçlamıştır. Eğitimde, gençler iş hayatının önemli bir parçası olan kurumsal e-posta ve resmi yazışmalarda etkili ve verimli sonuçlar almayı sağlayacak püf noktaları öğrenmiştir’’ diye konuştu.