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Esnafın durumu kötü

Yozgat Kahveciler ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Eyüp Coşgun, esnafın pandemi sürecinde kaderine terk edildiğini belirterek, çözüm arayışı içerisinde olduklarını söyledi.

24 Temmuz 2020 Cuma 00:41
Esnafın durumu kötü

YOZGAT Kahveciler ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Eyüp Coşgun, pandemi sürecinde Kahvehaneci, Kantinci ve Halı Saha işletmecisi esnafının tamamen kaderine terk edildiğini ileri sürdü. Coşgun, ‘’Ekmek parasına muhtaç duruma geldiğini, birçoğunun işyerlerini kapatmak zorunda kaldığını, bir an önce gerekli önlemleri alarak işletmelerimizi açmak isteğimizin bilinmesini ve gerekenin yapılmasını istiyoruz’’ dedi.
Coşgun, bir an önce normale dönmekle birlikte, Cumhurbaşkanından, Hazine Bakanından, Ticaret Bakanından esnaf için can suyu olacak hibe ve ötelemelerle ilgili beklentilerin bulunduğunun altını çizdi.
Coşgun, ‘’Beklentimiz sayın Devlet büyüklerimizin sesimizi duyup bir an önce yok saydıkları, görmezden geldikleri bu esnafın sorunlarını, sıkıntılarını çözmeleri ve gerekli yardımları yapmalarıdır. Bu kritik süreçte her hangi bir eylem ve gösteri yapmadan sabırla sorunlarının çözülmesini ve normalleşmeyi bekleyen esnafımızı canı gönülden tebrik ederim’’ diye konuştu.

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Esnafın Durumu Kötü
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