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Esnafa ziyaret

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde, Belediye Başkanı Ömer Açıkel esnaf ziyareti yaptı.

23 Mart 2022 Çarşamba 00:45
Esnafa ziyaret

İlçenin gelişmesinde önemli rol oynayan esnafla yapılan istişarenin önemine vurgu yapan Açıkel, “Cazibesi her geçen gün artan ilçemizi, esnafımız ve vatandaşımızla birlikte geleceğe taşıyoruz. Sarıkaya’da değişim ve dönüşümü birlikte gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.
Esnafın çayını içip sohbet eden Açıkel, “Ziyaretlerimizde esnafımızın taleplerini dinliyoruz. İlçemizdeki gelişmeleri, belediyemizin hizmetlerini ve projelerimizi esnafımızla paylaşıyor, istek ve taleplerini dinliyoruz. Bölgemize daha fazla yatırımcı çekme, mevcut yatırımcıların ve esnafın sorunları noktasında görüşlerini alıyoruz. Ortak akılla hareket ederek, daha yaşanabilir ve modern bir Sarıkaya için çalışıyoruz. Hizmetin en güzeline layık olan ilçemize ve hemşehrilerimize el birliğiyle katkı sunuyoruz” dedi.

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