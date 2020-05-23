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Esnaf ziyareti

Akdağmadeni ilçesi yöneticileri esnaf ziyaretinde bulundu.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 01:42
Esnaf ziyareti

AKDAĞMADENİ Kaymakamı Ahmet Coşkun, Belediye Başkanı Nezih Yalçın, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Tarak ile birlikte çarşı merkezindeki esnafı ziyaret etti. Kaymakam Coşkun, Başkan Yalçın, ilçe merkezinde faaliyet gösteren esnafı ziyaret ederek, karşılaştıkları vatandaşların da sorunlarını dinleyip, sahbet etti. Kendilerine iletilen sorunlara çözüm üretmek için ziyaretler gerçekleştirdiğini belirten Kaymakam Coşkun, "Birlik ve beraberlik içinde en iyi hizmeti sizlere getirmenin çabası içindeyiz. Her zaman için devletin vatandaşının yanında olduğunu göstermek için çalışıyoruz" dedi.    •Seyfettin Sağlam•

Anahtar Kelimeler:
Esnaf Ziyareti
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